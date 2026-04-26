A híres ukrán költő, Leszja Ukrajinka mellszobrát avatták fel Ungváron április 25-én. Az emlékmű az Ungvári Nemzeti Egyetem főépülete előtt kapott helyet – olvasható a Facebook-oldalán.

Az idén 155 éve született költőnőt ábrázoló szobrot Volodimir Szmolanka egyetemi rektor és az alkotó, Roman Murnik képzőművész avatta fel.

A rendezvényen részt vett többek közt Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir. A diplomata megjegyezte: eddig Kárpátalja volt az egyetlen ukrajnai megye, ahol nem őrizte szobor Leszja Ukrajinka emlékét, és most ezt a hiányt sikerült pótolni.

A mellszobor egyik különlegessége, hogy a költőnő által viselt hímzett ing (visivanka) motívuma egyben a fronton harcoló kárpátaljai 128-as dandár karjelvénye. A talapzaton Leszja Ukrajinka autogramja látható.

Nyitókép: Facebook/Олександр Богданов