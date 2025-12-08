Amputálták a népszerű kárpátaljai énekes lábát

Második térdműtétje után amputálták Sztepan Hiha népszerű kárpátaljai énekes lábát – írta Vitalij Glagola december 8-án a Telegramon.

A 66 éves bilkei énekes műtétjéről a család hozzátartozói nyilatkoztak az újságírónak. Mint mondták, súlyos komplikációk miatt voltak kénytelenek az amputáció mellett dönteni, mivel a művész vércukorszintje hirtelen megemelkedett, ami kritikus keringési zavarokat okozott. Az orvosok a beteg életben maradásáért küzdöttek – mondták.

Az egyik családhoz közel álló személy elmondta, hogy Sztepan Hiha jelenleg kómában van.

Hivatalos közleményt még nem tettek közzé a történtek kapcsán.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi fotó Sztepan Hiha Facebook-oldaláról