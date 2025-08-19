Tanuljunk egymástól! – Szakmai fórumon a Pro Cultura Subcarpathica munkatársai

A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége „Tanuljunk egymástól” – közös örökség, közös felelősség című regionális találkozóján vettek részt a Pro Cultura Subcarpathica munkatársai, Gál Adél, Molnár Krisztina és Orbán Viktória. Az augusztus 18-i rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu adott otthont. A program a tájházak közötti együttműködések, a szakmai programok tapasztalatcseréinek lehetőségei köré épült.

A rendezvény kezdetén Dr. Bereczki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke és Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu területi múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

A regionális találkozó témái között szerepeltek az olyan előadások, mint a Közös gyökerek – hasonlóságok és különbségek a tájházak és szabadtéri múzeumok között (Nagyné dr. Batári Zsuzsanna, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum), Tájházak és szabadtéri múzeumok napja (Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége), Az egymástól tanulás és a közös tapasztalatcsere lehetőségei tájházak és szabadtéri múzeumok együttműködései (dr. Bereczki Ibolya elnök, Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége), A tájházi tudásátadás módjai és színterei a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága tevékenységében (Prikler Szilvi Beatrix igazgató és Döbör-Hodászi Gréta muzeológus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága).

A résztvevők előadásokat hallhattak az értékmentés, nyilvántartás és fenntarthatóság lehetőségeiről a kelet-magyarországi, valamint a nyugat-magyarországi tájházak példáján. A nap zárásaként a találkozó résztvevői két kurátori tárlatvezetésen vehettek részt. Két kiállítást – „Ha igézet fogja…” – Hiedelmek és mágikus eljárások Luby Margit szatmári gyűjtéseiből, és „Delin kendőt kötöttem a fejemre…” – tekinthetett meg a közönség.

A Pro Cultura Subcarpathica által működtetett Nagyberegi Tájház 2019 óta tagja a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének. Az elmúlt évek szakmai támogatásának köszönhetően sokat fejlődhetett az intézmény. A Sóstói Múzeumfaluban szervezett találkozó lehetőséget biztosított a szakmai egyeztetésekre, valamint a további együttműködés és támogatás megbeszélésére.

