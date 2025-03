2025. február 20. – március 3. között 11 szórványtelepülésre látogattak el a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói: Rahóra, Terebesfejérpatakra, Gyertyánligetre, Taracközre, Bustyaházára, Királyházára, Kincseshomokra, Szerednyére, Alsókerepecre, Szolyvára és Nagybereznára.

A hagyományőrző foglalkozás a télűzés és tavaszvárás témakörére, a farsangra épült.

Minden helyszínen nagy örömmel fogadták a gyermekek a Tulipán Tanoda programját. Az oktatók harmonikán, citerán, hegedűn, furulyán, gitáron adtak elő magyar népzenei műveket. Ezután hangszersimogatóra is sor került, amit a gyerekek nagyon élveztek. A hangszersimogatót vidám táncház követte, amiben mindenki aktívan részt vett. Felcsendültek vidám farsangi gyermekdalok, volt közös éneklés és népi játékok, amelyekbe a gyermekeket is bevonták. Rahón a Rahói Magyar Házban került sor az eseményre, ahol az egyházközség tagjai is részt vettek, és az oktatókkal együtt énekeltek, táncoltak.

Az esemény közelebb hozta a gyermekeket és a résztvevő felnőtteket a magyar népművészeti kultúrához, a népi hagyományokhoz, a magyar néptánchoz és népzenéhez.

A program sikerességét bizonyítja, hogy minden helyszínre visszavárják a Tulipán Tanoda oktatóit.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola