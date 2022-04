Több mint 80 millió euró gyűlt össze európai koncerteken Ukrajna megsegítésére

A különböző európai országokban rendezett jótékonysági koncerteknek köszönhetően már több mint 83 millió euró gyűlt össze Ukrajna megsegítéséért – írja az ukrinform.ua Jamala, krími tatár és örmény származású ukrajnai énekesnő Facebook-bejegyzésére hivatkozva április 6-án.

„Most mindenki a saját forrásait használja a segítségnyújtásra… Csak az európai barátoknak köszönhetően sikerült már milliókat összegyűjtenünk” – írta az énekesnő.

Szavai szerint 3,3 millió eurót küldtek a berlini Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti válogatójának nézői, és további mintegy 67 millió eurót gyűjtöttek össze az ARD kampány keretein belül, hogy támogatást nyújtsanak Ukrajna lakossága számára.

A pénzösszegeket az Aktion Deutschland Hilft és a Bündnis Entwicklung Hilft szervezeteknek utalták át, amelyeken keresztül támogatják majd az ukránokat.

52 ezer eurót gyűjtöttek össze a litvániai The Voice elnevezésű showműsorban, amelyet az ukrán hadsereget támogató Blue/Yellow szervezetnek adományoztak.

Ezen kívül 950 ezer euró gyűlt össze a bukaresti We are one koncerten. Az összeget a Román Vöröskeresztnek ajánlották fel. A birmingtoni Concert For Ukraine elnevezésű jótékonysági rendezvényen 13,4 millió euró támogatás folyt be.

Spanyolországban április 6-án egy különleges zenei műsort rendeznek Ukrajna megsegítésére.

Kárpátalja.ma