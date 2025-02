Új könyvekkel bővült a Kárpátaljai Megyei Tudományos Könyvtár Idegennyelvű Osztálya

A Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum jóvoltából újabb kiadványokkal bővült a Fegyir Potusnyák Kárpátaljai Megyei Tudományos Könyvtár Idegennyelvű Osztályának állománya.

A BMK támogatása a Kölcsey Ferenc Alapítvány Testvérkönyvtár-Támogató Pályázatán keresztül lett megvalósítva. Az alapítványtól kapott pénzből a BMK az ungvári könyvtár kívánságlistája alapján vásárolt könyveket kétszázezer forint értékben. A listát az ungvári megyei könyvtár a látogatók igényeit figyelembe véve válogatta össze.

Az ötvenhét új kötet között megjelennek gyerekmesék, köztük az Egy ropi naplója négy kötete, a Hungarikumok gyerekeknek, továbbá gyermekpszichológiai kiadványok is.

A könyvtár krimi- és horrorgyűjteménye is tovább bővült Agatha Christie, Sir A. C. Doyle, Stephen King, Delia Owens, valamint skandináv és spanyol írók műveivel is.

Nem maradtak le a listáról a történelmi novellák, az ukrán–orosz konfliktust szemlélő tanulmányok, az önéletrajzok és családregények sem.

Végül, de nem utolsó sorban kárpátaljai vonatkozású történelmi és társadalmi irodalom is megtalálható az új szerzemények között.

A Munkácsy Mihály Múzeum harminc darab, saját kiadásban megjelent kiadványát küldte Unvgárra.

A könyvtár ezentúl maradéktalanul enyhíteni tudja tudásvágyát mindazoknak is, akik többet szeretnének tudni Békés vármegye gazdag történetéről és a Munkácsy Mihály Múzeum értékeiről. Munkácsy Mihállyal, a nevét viselő megyei múzeummal, a Kárpát-medence régészeti leleteivel foglalkozó monográfiák mellett a Békés Megyei Múzeumok közleményei című gyűjtemény kötetei is elérhetőek.

Az ungvári intézmény hálás köszönetét fejezi ki a könyvekért.

A már nyilvántartásba vett kötetek hamarosan kiadásra készen várják a kedves olvasókat.

Szlucky Eleonóra

Kárpátalja.ma