Ukrajna függetlenségének napját méltatták Beregszászban

Az Állami Zászló Napja és Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak Beregszászban.

Babják Zoltán, a kistérség polgármestere adott tájékoztatást az ünnepségről augusztus 22-én.

Az ünnepségen a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatási Hivatal épületénél felvonták az ukrán lobogót, majd elhunyt hőseink előtt rótták le a tiszteletet.

Ezután a Tarasz Sevcsenko emlékműnél folytatódott a megemlékezés, ahol elhangzottak az ünnepi köszöntők.

Babják Zoltán háláját fejezte ki mindazok iránt, akik erősítik közösségünket, és nap mint nap hozzájárulnak közös jövőnk jobbá tételéhez.

Az ünnepség végén a résztvevők virágokat és koszorúkat helyeztek el a költő szobránál.

Augusztus 24-én ünnepeljük az ukrán függetlenség kikiáltásának 34. évfordulóját.

1991-ben ezen a napon kiáltották ki az ország függetlenségét. A december elsején tartott a népszavazáson a függetlenséget a szavazókorúak hatalmas többsége támogatta.

A független Ukrajna első elnöke Leonyid Kravcsuk volt, aki a posztját 1991. december 5-én foglalta el.

Kárpátalja.ma