Ungváron is megemlékeztek az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseiről

Megemlékezést tartottak a megyeszékhelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából.

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa, a kárpátaljai magyar társadalmi, kulturális szervezetekkel közösen emlékeztek meg ’56 hőseiről.

A résztvevők a belvárosi ’56-os emlékműnél gyűltek össze, hogy főhajtással emlékezzenek a forradalom hőseire.

Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja beszédében kiemelte: „Ma megemlékezünk magyar hőseinkről, azokról a fiatalokról, akik kimondták, hogy elég a kommunizmusból, és a kárpátaljai fiatalokról, akik ugyanezt tették itthon. Azt kívánjuk, hogy a 70. évfordulót már mindannyian békében tudjuk eltölteni.”

Albertné Simon Edina ungvári magyar konzul hangsúlyozta, hogy Magyarországon és a világ minden táján a magyarság az 1956-os eseményekre emlékezik: „A forradalom a budapesti egyetemisták békés tüntetésével kezdődött, s olyan dicsőséges napokat hozott, amelyek kitörölhetetlenül vésődtek bele mindannyiunk emlékezetébe. Ma csendes koszorúzásokkal emlékezünk Kárpátalja több településén is.”

A megemlékezésen az Ungvári Dayka Gábor Líceum 7., 8. és 9. osztályos diákjai zenés-irodalmi összeállítással idézték fel a forradalom és szabadságharc eseményeit.

A történelmi egyházak képviseletében Héder János református lelkész, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője, valamint Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke osztotta meg gondolatait, majd Isten áldását kérték a jelenlévőkre.

A megemlékezés hagyományosan az ungvári börtön falánál elhelyezett emléktáblánál zárult, ahol az 1956-os események kapcsán fogva tartott magyar forradalmárok és kárpátaljai szimpatizánsaik előtt rótták le tiszteletüket a résztvevők.

Kárpátlja.ma