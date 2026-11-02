Vagyim Holodenko ad szólóestet a Cziffra Fesztiválon

Vagyim Holodenko zongoraművész ad szólóestet 2027. február 21-én a Cziffra Fesztiválon a Pesti Vigadóban – közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény szerint a koncert első felében Ludwig van Beethoven két remekműve hangzik el, amelyek a zeneszerző zongoraművészetének eltérő arcait mutatják meg. Az 1804-ben befejezett C-dúr „Waldstein” szonáta a lendület, a ragyogás és a felszabadult virtuozitás műve, amely új távlatokat nyitott a zongorairodalomban. Ezzel áll kontrasztban az 1798-99-ben komponált c-moll „Pathétique” szonáta, amelynek drámai szélsőségei, szenvedélyes kitörései és megrendítő líraisága már a romantika érzelemvilágát előlegezik meg.

A hangverseny második felében Wolfgang Amadeus Mozart Requiemje csendül fel a Liszt Ferenc tanítványaként is ismert német zongoraművész és zeneszerző, Karl Klindworth zongoraátiratában. Mozart utolsó, befejezetlenül maradt alkotása a zeneirodalom egyik legmegrendítőbb műve, melynek gyászzenéje évszázadok óta az emberi lét végességéről, a veszteségről és a transzcendencia kereséséről szól. Klindworth átirata a monumentális vokális-zenekari kompozíciót a zongora hangzásvilágába helyezi át, különleges kihívás elé állítva az előadót – emelték ki.

Mint írták,

a kijevi születésű Vagyim Holodenko generációjának egyik legizgalmasabb zongoraművésze, akinek kivételes technikai tudása, szenvedélyes előadásmódja és mély zenei érzékenysége világszerte elismerést vált ki. Nemzetközi pályafutásában meghatározó fordulópontot jelentett a 2013-as Van Cliburn Nemzetközi Zongoraversenyen aratott győzelme.

Játékában a virtuozitás sohasem öncélú, a technikai bravúr a zenei gondolatok, a drámai feszültség és a legfinomabb érzelmi árnyalatok kifejezésének eszköze. Művészete különösen közel áll ahhoz a nagy zongoristahagyományhoz, amelyet a fesztivál névadója, Cziffra György is képviselt: a hangszer lehetőségeinek szinte határtalan kitágításához, a rendkívüli zenei szabadsághoz és a személyes, megismételhetetlen előadói hanghoz – hangsúlyozták.

A közlemény szerint a Cziffra Fesztivál alapítója és művészeti vezetője, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész is ezt az előadói hagyományt élteti tovább pályáján és a fesztiválon is, amelynek színpadán a nemzetközi zongoraművészet legkiválóbb képviselői mutatkoznak be évről évre.

Nyitókép forrása: phillipscollection.org

MTI

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