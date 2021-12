Teljessé vált a Virtuózok V4+ nemzetközi döntőjének mezőnye

Karizmatikus ifjú művészek érzelmes, lenyűgöző előadásai varázsolták el a közönséget a Virtuózok V4+ második nemzetközi elődöntőjében. A műsor végére kialakult a komolyzenei tehetségkutató döntőjében fellépő fiatal zenészek tízes csoportja. Az elődöntőben két magyar induló, Braun Áron és Mészáros Jázon bizonyított. Bájos meglepetést okozott, hogy a nézők megismerhették a lengyel műsorvezető kisbabáját, sőt Kótai Mihály, világbajnok ökölvívó is szerepelt az adásban.

A Virtuózok V4+ második nemzetközi elődöntőjében is tíz, a klasszikus zene jövőjét jelentő tehetség mutatkozott be az előző adásban megismert nemzetközi zsűri előtt. Az ítészek asztalánál Plácido Domingo helyét Eugene Kohn amerikai karmester vette át, ám a Maestro is figyelemmel kísérte és értékelte az előadásokat. A színpadra lépő tíz fiatalt ezúttal is Magyarország egyik legnevesebb szimfonikus zenekara, a Budafoki Dohnányi Zenekar kísérte Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester vezényletével.

A Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Horvátország nemzeti válogatóin továbbjutó négy-négy tehetségből ezúttal is kettő-kettő lépett színpadra. A 13 éves magyar művész, Braun Áron Vivalditól a Négy Évszakból két tételt játszott marimbán. Játékával sok új klasszikus zenei rajongót szerzett a magyar zsűritag Miklósa Erika Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas koloratúrszoprán operaénekes szerint, előadását Eugene Kohn is méltatta. Az amerikai karmester elismerését fejezte ki a 17 éves Mészáros Jázon vagány klarinét előadásával kapcsolatban is, úgy látja, a Virtuózok verseny résztvevői olyan magas színvonalat képviselnek, amely a világon bárhol megállná a helyét.

„Egy olyan korban, amelyikben a fiatalok egész nap a mobiljukat nyomkodják igazán különleges dolog, ha egy gyerek napi öt órát tölt zongora gyakorlással. Megérdemlik a tapsot és megérdemlik, hogy meghallgassák őket. Ezért jött létre ez a műsor” – hangoztatta a Virtuózok jelentőségét a német műsorvezető, Thomas Gottschalk.

Bár az elismerést mindannyian megkapták, sőt a tapsvihar sem maradt el, a zsűri csak öt tehetséget juttathatott tovább a végső versenybe. A Magyarországot a döntőben képviselő gitárvirtuóz, Oláh Vilmos mellé Braun Áron csatlakozott. Velük együtt összesen tíz, mind az öt országból két fiatal lép színpadra a döntőben, ahol szuperzsűriként visszatér Plácido Domingo, sőt még egy világsztár is csatlakozik az ítészekhez: a sokmilliós rajongótáborral rendelkező horvát csellista, HAUSER.

A Virtuózok V4 + második nemzetközi elődöntője, amelyből megismerhető a többi nemzet továbbjutója is, IDE kattintva újranézhető.

A Virtuózokkal kapcsolatos minden információ megtalálható a műsor weboldalán.

Forrás: hirado.hu