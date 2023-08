Voltunk, leszünk, maradunk… Sajtótájékoztató a beregszászi színházban

A Beregszászi Illyés Gyula Megyei Magyar Drámai Színház sajtótájékoztatót tartott 2023. augusztus 29-én a színház Fedák Sári Központjában. Az eseményen részt vett Sin Edina, a színház megbízott igazgatónője, Gál Natália, Orosz Melinda, Vass Magdolna és Sőtér István színművészek, valamint Heczel Jázmin és Cséke Adrienn segédszínészek.

Az esemény különböző pontokon keresztül haladt, melyet Sin Edina vázolt fel a sajtó meghívott vendégeinek.

Első körben a színház idén várható bemutatóiról esett szó.

– Bemutatóink tekintetében négy új előadással készülünk a helyi közönségnek. Az első ezek közül már el is készült, a nyarat ezzel töltöttük. Brian Friel Pogánytánc című előadásával szeptember 22-én indul hivatalosan a beregszászi színházi évad, közép-európai idő szerint 17.00 órától. Az új bemutatónkról annyit, hogy Gyevi Bíró Eszter rendezésében kerül majd a beregszászi színház színpadára. Ebben az előadásban csak nők játszanak szerepeket. Reflektálni szerettünk volna valahogy a háborús helyzetre, így sikerült megoldanunk – nyilatkozta Sin Edina.

A következő előadás a tart6atlan, amit Kárpátalja hat településén mutatnak be. A rendező és a színészek remélik, hogy Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály és Kölcsey Ferenc verseiből, műveiből összeállított darab elnyeri a tetszését a nézőközönségnek.

– Nagy fába vágjuk a fejszénket a következő darabnál, amelynek most szombaton lesz az első próbája, megbeszélése. Csodálatos szimbóluma a beregszászi színház életének az, hogy Beregszászi álom címmel fog előadást rendezni ifj. Vidnyánszky Attila Shakespeare Szentivánéji álom című darabja alapján. Az eredeti darab volt az első előadás 30 éve a színház életében. Most tisztelgésként ismét színpadra kerül. Mi is kíváncsian várjuk ezt a fúziót, mi sem sokat tudunk az előadásról, egyelőre csak annyit, hogy koreográfusként Berecz István lesz majd ott a csapatban, illetve dramaturgként Vecsei H. Miklós „Hasi”. Január közepén várható a bemutató – mondta a megbízott igazgató.

A negyedik program, előadás, műfaját tekintve különleges. Ez egy sétálószínház, Kulisszajárás – ON 2.0 elnevezéssel. Lényegében a korábbihoz hasonló program lenne, viszont itt nemcsak a kicsik, de felnőttek, nyugdíjasok is részt vehetnének eme „tárlatvezetésen”. A látogatások kiselőadással lennének ötvözve.

Sin Edina elmondta, hogy lelkesen készülnek a színház 30. születésnapjára, amit 2023. október 4-8. között ünnepelnek. Az alábbi személyek, színházak látogatnak a színházba: Szarvas József Pustol a hó című magánestjével, a marosvásárhelyi Spektrum Színház Móricz Zsigmond Boszorkány című írásából színpadra vitt előadással. Mellettük Pregitzer Fruzsina érkezik a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, illetve a Mariupoli Színház (kiknek sajnos színházukat lebombázták) ukrán nyelvű előadással érkezik.

A színházi fesztivál nem csak előadásokból fog állni. Képkiállítás a következő pontja a színházi fesztiválnak: a 30 évet összefoglaló legemblematikusabb beregszászi előadások láthatóak majd ezen. De a nézők is küldhetnek régi képeket a színházról, színészekről a „Van képe hozzá?” című program keretein belül. Ezen képek szintén ki lesznek állítva. Ezenkívül a beregszászi ünneplés mellett a Budapesti Nemzeti Színház kötelékében október 19–23. között úgynevezett beregszászi színházi napokat szerveznek Vidnyánszky Attila alapító, a mai napig főrendező kezdeményezésére.

– Idén a Fedák Sári-díjat második alkalommal adhatjuk át. 2021-ben alapítottuk a díjat, itt adtuk át Beregszászban. Az ítélőbizottságban Szűcs Nelli kezdeményező mellett Szabó K. István, illetve jómagam foglalok helyet. A 2022-es kimaradt díjat itt átadjuk, a beregszászi színház berkeiben, a 2023-as díjat pedig a Budapesti Nemzeti Színházban kapja meg két előadó – mondta.

Sin Edina arról is beszámolt, hogy az év során két film vetítését is tervezik Kárpátalja-szerte: a Sátán fattya és a Déryné ifjasszony filmeket. Mindkettő Tarpai Viktória főszereplő közreműködésével, közönségtalálkozóval lesz egybekötve. Emellett újraindul a Ficseri Gyermekstúdió Vass Magdolna, Heczel Jázmin és Cséke Adrienn vezetésével. A gyermekek jelentkezését jelenleg is várják, a foglalkozások pedig csütörtökönként 14.30-tól lesznek.

Az esemény végén Sin Edina megállapodást kötött a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnökével, Mester Andrással, aki így nyilatkozott: „Ez a megállapodás remek lehetőséget nyújt az ideérkezőknek, hogy megismerjék színházunkat, a volt Oroszlán Szállót. Előadásokat nézhetnek, kulturálódhatnak.”

Orosz Veronika

Kárpátalja.ma