Zongorista és szaxofonos tehetség képviseli Magyarországot a Virtuózok V4+ döntőjében

Kialakult a klasszikus zenei tehetségkutató idei döntős mezőnye, a pénteki második nemzetközi elődöntőből újabb öt fiatal jutott a fináléba, amelyet december 16-án este láthatnak a Duna nézői. A mostani fordulóban fellépő két magyar virtuóz elvarázsolta a zsűrit, Bogáthy Benedek vibrafonos produkciója és Dávid Roland Mózes zongorajátéka közül az ítészek utóbbinak adták meg a lehetőséget a továbbjutásra.

Öt ország tíz tehetsége lépett fel a Virtuózok V4+ Szlovénia második nemzetközi elődöntőjében. Igazi hangszer kavalkádot láthattak a nézők, hiszen hárfán, szaxofonon, fuvolán, harmonikán, furulyán, klarinéton, hegedűn, zongorán és vibrafonon is megszólaltatták a zeneműveket. A zsűritagoknak nagyon nehéz dolguk volt, mint Miklósa Erika világhírű koloratúrszoprán operaénekes fogalmazott, óriási felelősség tehetségek sorsáról dönteni. A pénteki elődöntőben lenyűgöző produkciót láthattak a mezőny legfiatalabb indulójától. A mindössze 9 éves hárfán játszó szlovén kislánynak állva tapsoltak az ítészek, aki egy extra – légycsapóval kiegészített – darabbal is megörvendeztette hallgatóságát.

Magyarország képviseletében elsőként Bogáthy Benedek lépett színpadra, aki az ütőshangszerek virtuóza. Bár kedvenc hangszere a marimba, most vibrafonnal állt a zsűri elé. Varázslatosnak nevezett előadása a világhírű csellistát, HAUSER-t és Miklósa Erikát is lenyűgözte, aki szerint produkciójával méltó módon képviselte hazánkat.

Utána Mozart egyik gyerekkori darabjával lépett fel Dávid Roland Mózes, akinek zongorajátékát hallva Steven Mercurio amerikai karmester arra bíztatta, hogy kezdjen el komponálni is, sőt még HAUSER is megkérte, neki is írjon. Kettőjük párbajából szoros szavazással őt választotta győztesnek a zsűri, így az előző heti elődöntőből továbbjutó, szaxofonon játszó 19 esztendős Somogyi Levente mellett Dávid Mózes Roland képviseli Magyarországot a Virtuózok V4+ Szlovénia döntőjében.

December 16-án a tíz finalista a szuperzsűri szerepét betöltő Plácido Domingo, valamint a két újabb világsztárral kiegészülő zsűri előtt lép fel. A nemzetközi döntőben a Pink Floyd basszusgitárosa, Guy Pratt, valamint Eugene Kohn amerikai karmester is helyet foglal. Új műsorvezető is csatlakozik Ida Nowakowska mellé, a dán zenész, Remee Sigvardt Jackman. A döntőben országonként egy nyertest hirdetnek és a döntős mezőny kiválasztja a „szupergyőztest”. Az MTVA felajánlásából a második helyezettek fellépési lehetőséget nyernek a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, valamint egy értékes porcelán hegedűvel is gazdagodnak. A nézőkre mindezeken túl egy különleges produkció is vár, közösen áll színpadra HAUSER és Matteo Bocelli.

Az adás újranézhető a Virtuózok V4+ Médiaklikk-oldalán.

MTVA