Örökségünk, ami összeköt – Látópontok találkozója Kiscsőszön

Látópontok szakmai találkozóján és konferenciáján vettek részt Kiscsőszön a Pro Cultura Subcarpathica munkatársai. A civil szervezet eddig az egyetlen kárpátaljai Látópont, mely bekapcsolódott a kárpát-medencei hálózatba.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület szervezésében ötnapos találkozó és konferencia valósulhatott meg Kiscsőszön október 5-6. között. A rendezvényen anyaországi és határon túli Látópontok találkoztak, hogy bemutassák, megismertessék tevékenységüket és közösen gondolkodjanak az előttük álló feladatokról.

Kárpátalja jelenleg egyetlen Látópontja a Pro Cultura Subcarpathica egyik projektjeként működtetett Nagyberegi Tájház. Az ott tartott foglalkozások és programok lehetővé tették, hogy Látópont címet kapjon az intézmény.

A kiscsőszi találkozón a szervezetet Gál Adél, Mondik Márta és Orbán Viktória referensek képviselték. A konferencián Gál Adél előadás keretében mutatta be részleteiben is a szervezet és a tájház tevékenységét, kitérve azokra a sarkalatos pontokra, melyeknek köszönhetően Látópont cím birtokossá válhatott az intézmény.

A többnapos találkozón „Közösségi vásár” és értékkiállítás keretében mutatta meg minden résztvevő saját régiója értékeit, tevékenységük irányát. Kiadványok, brosúrák, folyóiratok sorakoztak egyes standokon, máshol a gasztronómia kapott nagyobb hangsúlyt. A program keretében a résztvevők megláthatták Kiscsősz ezer arcát, Kovács Norbert polgármester vezetésével.

A rendezvény nemcsak bemutatkozásra, hanem szakmai kapcsolatok kialakítására, együttműködések lehetséges módjainak megtalálására is kiváló alkalom volt.

Műhelymunka, előadások, kerekasztal beszélgetések révén számos inspirációt kaphattak a résztvevők tevékenységük folytatásához. A szervezetek egymást is megerősítették abban, hogy van közös cél, vannak közös feladatok. A Kárpát-medence különböző pontjain minden résztvevő azon munkálkodik, hogy kulturális értékeit tovább vihesse, átadhassa a szűkebb és tágabb közösségnek, a felnövekvő generációnak.

René

Kárpátalja.ma