Hollósy Simon festményeiből nyílik kiállítás Máramarosszigeten

Hollósy Simon – szülővárosában még nem látott – festményeiből nyílik kiállítás kedden a Máramarosszigeti Magyar Napok keretében, a tárlaton a nagybányai festőiskola alapítójának nyolc alkotását láthatja a közönség – mondta el hétfőn Orosz Krisztofer Levente máramarosszigeti alpolgármester a Krónika.ro hírportálnak.

A Hollósy Simon-emlékkiállítás a román–ukrán határ mentén fekvő kisváros magyar közösségi ünnepének kiemelt programja. A tárlatot kedden 17 órakor nyitják meg a helyi Néprajzi Múzeumban.

A kiállításon a nagybányai festőiskola alapítójának nyolc festménye lesz látható, köztük olyanok is, melyek eddig nem voltak kiállítva szülővárosában. Ilyen a máramarosszigeti Malomkertet ábrázoló alkotás, valamint Técsőn vagy Münchenben festett festményei.

A festmények négy különböző múzeumból, a legszigorúbb biztonsági körülmények között érkeztek Máramarosszigetre. Az emlékkiállítás augusztus 24-ig tekinthető meg.

A hétfőn este kezdődő Máramarosszigeti Magyar Napokon a nagybányai festőiskola egy másik képviselőjének, Kádár Gézának egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagyközönség. A Magányos Krisztus című képet kedden 19 órától áldják meg a római katolikus templomban.

A 150 éve Máramarosszigeten született Kádár Géza a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője, főképp tájképeket festett. Az eddig kevéssé ismert vallásos témájú műve évekig a máramarosszigeti templom sekrestyéjének folyosóján függött elfeledve. Az olajfestményt Pauliuc Melissa restaurátor szakos egyetemi hallgató állította helyre, aki a restaurálás kulisszatitkairól is mesél majd a közönségnek.

Az eddig háromnapos Máramarosszigeti Magyar Napok idén egyhetesre bővült annak apropóján, hogy a város első írásos említésének 700. évfordulóját ünnepli. Az egyhetes programkínálatban színházi előadások, kiállítások, városnéző séták, családi és szabadidős programok, könnyűzenei koncertek szerepelnek.

Az észak-erdélyi szórvány egyik bástyájának számító Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei) a legutóbbi romániai népszámlálás adatai szerint a mintegy 32 ezer lakosból 2771-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Hollósy Simon önarcképe 1916-ból, Wikimedia Commons

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