Miből lesz a cserebogár: Kurendás Anett

Idén május 31. és június 6. között fiatal kárpátaljai képzőművészek részére szerveztek alkotótábort Fülöpfalván. A plein air-en a Magyarország Beregszászi Konzulátusa által meghirdetett pályázat nyertesei vehettek részt, köztük Kurendás Anett, egy 17 éves nevetlenfalui lány, az Ungvári Művészeti Koledzs harmadik éves hallgatója.

– Hol találjuk az életedben a festészet iránti szenvedély gyökerét?

– Családunkban nincs festőművész, inkább zenészek vannak. Körülbelül negyedik osztályos voltam, amikor anyukám észrevette, hogy egyre többet szeretek rajzolni. Valójában eleinte az ő ötlete volt, hogy komolyabban foglalkozzam ezzel. Természetesen én is szívesen választottam ezt a pályát.

– Édesanyád mire lett figyelmes: arra, hogy jól megy a rajz vagy inkább arra, hogy rajzolás leköt, közben jól érzed magad?

– Inkább az utóbbi: hogy szeretem csinálni.

– Milyen témák jöttek eleinte?

– Nagyon szerettem a portrékat. Tíz évesen készítettem a legelsőt, amire nagyon büszke voltam.

– Minden kislánynak van divattervezői időszaka, amikor ruhákat rajzol.

– Volt nekem is. Nagyon érdekelt engem is a divat. Gondolkodtam is, hogy olyan szakot választok, ami ezzel kapcsolatos, de végül a festészetnél maradtam.

– Azóta milyen irányban változott a festményeid tematikája?

– Mostanában inkább a csendéleteket és a tájképeket szeretem.

– Amikor édesanyád észrevette a rajzban a tehetségedet, akkor mit tett fejlődésed érdekében?

– Segített olyan embereket találni, akik mellett fejlődhettem. Először Homoki Gábor festőművész adott nekem órákat Péterfalván. Később Szalontai Alexandrához jártam, aki végzettsége szerint angol tanár, de rengeteget fest. Végül egy ungvári felkészítő tanárhoz már a felvételi előtt.

– Versenyeken is részt vettél?

– Igen, második helyezést nyertem a Genius Jótékonysági Alapítvány versenyén Beregszászban. A díjazott kép egy családi születésnapot ábrázolt. Ezen kívül anya biztatására belföldi és külföldi versenyeken is részt vettem, többször nyertem első helyezést is.

– Van olyan megfogalmazható stílus, mely téged jellemez?

– Még próbálom megtalálni a saját stílusomat. Nagyon érdekeltek Munkácsy Mihály alkotásai, szerettem volna őt követni, de rájöttem, hogy jobb, ha saját magamat, a saját egyedi stílusomat találom meg és dolgozom ki.

– Mit adott neked eddig a festészet szakon töltött három év?

– Eleinte megtanultunk bánni a vízfestékkel, akrillal. Most tanuljuk, hogyan kell dolgozni olajjal, még az nehezen megy. A plein air-en rengeteget tanultunk az olajfestésről. Nagyon sok jó tanácsot kaptam Kopriva Attila és Erfán Ferenc festőművészektől. A művészettörténet egyik legfontosabb tantárgyunk. De tanulunk grafikát, jövőre pedig majd restaurálást is tanulunk majd.

– Milyen volt életed első plein air-e? Mesélj róla!

– Tízen voltunk jelen Pilipecen. Reggeli után felmentünk a hegyekbe, körülnéztünk és elkezdtünk festeni. A saját elképzelésünket vittük bele a képbe. A tanáraink közben tanácsokat adtak, de párhuzamosan ők is festettek. Estefelé a kész képekkel jöttünk le, ami nem volt egy könnyű menet. Körülbelül minden napunk így telt, naponta mindegyik alkotónál született egy vagy több kép. Végül szerveztek egy kiállítást, és a festmények egy részét a konzulátusok is kiállítják majd.

– Ha egy tanár tanácsot ad, akkor ilyenkor mibe szólhat bele? Például javasolhatja, hogy más színekkel fess?

– A választott színvilágot általában elfogadják. Mondták is nekem, hogy szép színeket használok. Egyébként pedig rengeteg gyakorlati, technikai dologban segítenek.

– Az otthonotok falán kinek a festményei láthatóak?

– Az én képeim. Anyukám nagyon szereti. Volt már több alkalommal, hogy rendelésre festettem másnak is.

– Milyen terveid vannak most a nyárra festészet terén?

– Elég zsúfolt lesz, mert a szülőfalumban felkértek arra, hogy a római katolikus óvodának a falaira fessek képeket, gyerekmotívumokat. Ez a munka valószínűleg elveszi majd a fél nyaramat. Közben lesz egy három hetes gyakorlatom, ami kötelező. Ezen kívül pedig festegetek majd saját részre.

– Amikor épp nincs ecset a kezedben, akkor mivel szeretsz foglalkozni?

– Szeretek gitározni. Van az egyháznál egy együttesünk, akikkel összejárunk.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma