Nézd kézzel, lásd szívvel! – Interaktív kiállítás a Hagyományok Házában

Illatok, ízek, formák – nézd kézzel, lásd szívvel címmel nyílik a

népművészetet interaktív módon bemutató kiállítás október 26-án

a Hagyományok Házában Az érzékszervi fogyatékkal élő látogatók

fogadására és múzeumpedagógiai foglalkoztatásra is alkalmas

tárlatot Gál Boglárka múzeumpedagógus mutatja be.

„A kiállítás igazán különleges, négy témakört – mézesbábos, karikás ostoros, mázas-

cserepes, gyapjú tulipános – felölelő interaktív játéktár. Megvalósításával a szervezők

érzékszervi fogyatékkal élő gyermekcsoportokat is tudnak a Hagyományok Házában

fogadni és foglalkoztatni. A hangsúlyt nem a hiányosságokra helyeztük, hanem azt

emeltük ki, hogy hányféleképpen tudunk érzékelni érzékszerveinkkel.

A négy említett témakörben tematikus foglalkozásokat biztosítunk. A címválasztásnál

fontos szempontunk volt, hogy közvetítsük, e tárlaton ne a szokásos ’ne nyúlj semmihez

elv érvényesül, hanem a bemutatott tárgyakhoz hozzá lehet érni, kézzel lehet azokat

tapintani. A kiállítás tárgyai, eszközei több érzékszervünkre gyakorolnak hatást, amit az

érdeklődő így interaktívan tapasztalhat meg.



A szemle kapcsolódik a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum új

Erasmus+ projektjéhez, amelynek keretében a múzeumi kollégákat is tovább

képezhetjük az érzékszervi fogyatékkal élő csoportokkal való foglalkozás témakörben.

A rendezvény együttes munka eredője, s öt munkatárs kezét dicséri. Farkas Réka a

mézeskalácsozást vezeti, Bangó Aliz a fazekasság rejtelmeibe vezeti be a látogatókat,

Megyeri István és Szabó Zoltán a népzenés, néptáncos, pásztorokról szóló foglalkozások

felelőse, Dubinszki Csilla népi játszóházvezető pedig a nemezeléshez invitálja az

érkezőket. Igazi nóvumnak számít, hogy a gyengén látó és nagyothalló gyerekek

fogyatékkal nem élőkkel lehetnek egy csoportban egyes foglalkozásokon.

A kezdeményezésnek természetesen vannak előzményei. Jelen bemutató előtörténetének

tekinthető, amikor vakoknak – iskolába kihelyezetten és a Múzeumban – szerveztek

foglalkozásokat a munkatársak, ezen kívül számos kiállításon fogadtunk fogyatékkal élő

gyerekcsoportokat.

A rendezvényt a megvalósítói is tapasztalatszerzésre használhatják fel, s az itt szerzett

tudást a Hagyományok Háza tevékenységében kamatoztathatják.”

Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/illatok-izek-formak-nezd-kezzel-

lasd-szivvel