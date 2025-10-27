Orosz Ildikó is részt vett az 56-os megemlékezésen Budapesten

A Rákóczi Szövetség immár három évtizede emlékezik meg 56 hőseiről, köszönhetően néhai Halzl Józsefnek.

Idén 180 magyarországi és külhoni középiskolából és számos egyetemről háromezren gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt.

Ez alkalomból a megemlékezésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem is meghívást kapott. A kárpátaljai intézményt dr. Orosz Ildikó elnök képviselte.

A megemlékezés a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában kezdődött. Majd innen indult el a fáklyás felvonulás a történelmi útvonalon a Bem térre, hogy együtt emlékezzenek 1956 nagyszerű hőseire.

Orosz Ildikó elnök asszony is elhelyezte az emlékezés koszorúját a hősöknek állított emlékmű előtt.

A Gloria Victis 1956-os Emlékünnepség a Rákóczi Szövetség legnagyobb és legemblematikusabb rendezvényévé vált az elmúlt három évtizedben.

A háromnapos rendezvény meghatározó eleme volt – az állami ünnepség részét képező – műegyetemi megemlékezés október 22-én.

A műegyetemtől indult a fáklyás felvonulás a történelmi útvonalon a Bem térre. A háromnapos rendezvény programjai sok szálon futottak. Részét képezte többek között az Országház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Nemzeti Színház, a Terror Háza Múzeum, filmvetítés, dunai hajózás, valamint könnyűzenei koncert.

Ezen kívül 30. alkalommal rendezték meg a Gloria Victis Középiskolai Történelmi Vetélkedőt, ahol 60 iskola 180 diákja vett részt.

