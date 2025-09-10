Pál István Szalonnáék a Magyar Értékek Napja kiemelt fellépői

Pál István Szalonna és Bandája lesz szeptember 13-án az 5. Magyar Értékek Napja kiemelt fellépője – írja az MTI.

A rendezvény fő célja, hogy bemutassa a Kárpát-medencében fellelhető nemzeti értékek sokszínűségét, felhívja a figyelmet azok megőrzésének és továbbadásának fontosságára, valamint találkozási pontot biztosítson a hungarikum mozgalom aktív szereplőinek, közösségeknek és érdeklődőknek.

A rendezvény kiemelt helyszíne idén a Szent István Bazilika előtti tér. Az egész napos esemény 10 órakor kezdődik egy ökumenikus terményáldással a bazilikában, amelyet élőben közvetítenek a Szent István térre kihelyezett kivetítőn. Ezt követi az Értéktérkép ünnepélyes felállítása, amelyhez a megáldott terménykosarakat helyezik el.

A program során egyebek mellett a 19 vármegye és a határon túli nemzetrészek értékeit mutatják be az értékpavilonokban, ahol hagyományőrzők adnak ízelítőt a magyar kulturális örökség gazdagságából.

Pál István Szalonna és Bandája koncertje 12 órakor kezdődik, melyet követően közös éneklési rekordkísérletet terveznek.

A rendezvény 2013-ban indult a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége kezdeményezésére.

Kárpátalja.ma

Forrás: MTI