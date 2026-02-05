80 éve született Radics Béla, a magyar gitárkirály

Radics Béla a magyar rockzene egyik ikonikus alakja. A gitárkirály élete viszont tragikusan ért véget mindössze 36 évesen. A magyar Jimi Hendrix ma ünnepelné 80. születésnapját.

Budapesten született 1946. február 6-án, Angyalföldön, a „Tripoliszban”. 13 évesen kezdett gitározni, három évvel később egy gyári zenekarban játszott.

1964-ben az Atlantis együttesben zenélt, majd egy évvel később Pintér István dobossal az Atlantis Nr2 együttesben játszott. Hamar feloszlottak, így visszament az eredeti Atlantisba.

Radics Béla elsőként játszott Jimi Hendrix- és Cream-dalokat Magyarországon.

Hírnevet a Sakk-Mattal szerzett.

1968-as koncertjén olyan showműsort adott elő, amilyet addig magyar közönség még nem látott: a feje fölött gitározott, és a fogaival is pengette a húrokat.

Az együttes 1969-ben feloszlott, majd pár hét múlva Radics új együttest alapított Tűzkerék néven. Kisebb megszakításokkal élete végéig ebben az együttesben zenélt. 1972 és 1973 között a Taurus Ex-T 25-75-82-ben, 1973-ban az Alligátorban, 1974-ben a Nevadában is játszott, majd 1975-ben visszatért a Tűzkerékhez.

Hatalmas tehetség volt, önmaga menedzseléséhez viszont nem értett. Jól élhetett volna a bevételéből, mégis édesanyjával élt egy szoba-konyhás lakásban egész életében. Zenésztársai elismerték, nehéz természete miatt viszont nem tudtak kijönni vele, emiatt került ki a legtöbb zenei formációból.

Bár a rajongók körében hatalmas elismerésnek örvendett, az akkori rendszer nem ismerte el, az újságok nem írtak róla, a közönség mégis szerette. A bedarált Taurus együttese volt erre a legjobb példa, akkor terjedt el a „Bélát a pártba, Taurust a kormányba” rigmus. Ettől az akkori hatalom félt, ezért elérték, hogy az együttes rövid időn belül tönkremenjen.

Érdekesség, hogy a Taurus nevében szereplő számsor – 25-75-82 – Brunner Győző dobos telefonszáma volt.

Szókimondó volt, amit szintén nem toleráltak. 1972-ben a Tükör magazinnak a következőket nyilatkozta:

„Rengeteg az ellenségem, mert irigylik a sikereimet. Persze mindenki pletykál, hogy én részeg vagyok. Irigyek, mert mindig telt ház van ott, ahol fellépek.”

Úgy gondolta, hogy az nem igazi művész, aki csak azért zenél, hogy meggazdagodjon vagy nőknek imponáljon.

A legnagyobb magyar gitárosként tartották számon, önpusztító életmódja miatt viszont hamar véget ért az élete.

A nagy visszatérést tervezte, de ez már nem történt meg. Radics Béla 36 évesen, 1982. október 18-án hunyt el Budapesten.

Tiszteletére alakult meg az R. B. emléktársaság. Budapesten a XIII. kerületben szobrot kapott, valamint egy utcát is elneveztek róla. Életéről 100 perces film készült 2023-ban Radics Béla, a megátkozott gitáros címmel Klacsán Gábor rendezésében. A rocklegendát Rák Zoltán alakította.

Kárpátalja.ma

Nyitóképen: Radics Béla 1981-ben, forrás: Fortepan/Urbán Tamás