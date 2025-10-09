Kiállítással emlékeznek a 80 éve született Soltész Péterre

Az év elején elhunyt Soltész Péter ungvári festőművész munkásságát bemutató tárlat nyílik október 14-én a megyeközpontban. A dátum szimbolikus, az alkotó születésének napja, aki éppen nyolcvan évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Ungváron – olvasható az Ungvar.info hírportálon.

A művész több festményén is megörökítette szülővárosát, annak egyedi szellemiségét és szépségeit. Munkássága nemzetközileg elismert, Magyarországon, Szlovákiában, Németországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is őrzik képeit múzeumok és magángyűjtemények egyaránt.

A hírportál tudósítása szerint a kiállítás részleteiről a képzőművész fia, Soltész András író számolt be. A megnyitó kijevi idő szerint 15.00 órakor lesz az Ukrán Nemzeti Festőszövetség Kárpátaljai Szervezetének kiállítótermében (Ungvár, Szabadság sugárút 26.).

Kárpátalja.ma

Forrás: Ungvar.info

Nyitókép: MTI/Nemes János

