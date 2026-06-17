99 éve született Sütő András

99 évvel ezelőtt, 1927. június 17-én született Sütő András erdélyi magyar író.

Az erdélyi Pusztakamaráson, a Mezőségben látta meg a napvilágot. Tanulmányait a nagyenyedi Református Kollégiumban, majd kolozsvári Református Gimnáziumba végezte.

1945-ben jelent meg Levél egy román barátomhoz címmel egy írása, amit a Világosság közölt.

1948-tól a kolozsvári Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola rendező szakos hallgatója volt, de 1949-ben otthagyta a főiskolát, és munkát vállalt, a Falvak népe hetilap főszerkesztője lett. 1951-ben Bukarestbe költözött a lap költözése miatt. Szüleit a kuláklistára tették, ezért válaszként lemondott a Falvak népéről; a lemondását nem fogadták el, szüleit viszont rehabilitálták. 1953-ban újból lemondott, a kulturális rovatot szerkesztette a továbbiakban. 1954-ben Marosvásárhelyre költözött, ahol haláláig élt. Itt az Igaz Szó lap munkatársaként dolgozott.

Első novelláját az Utunk közölte 1948-ban, Hajnali győzelem címmel.

Első drámája 1950-ben jelenik meg, a Mezítlábas menyasszony. Első novelláskötete, az Emberek indulnak 1953-ban debütált. Az 1955-ös Félrejáró Salamon című írásából készült filmet 1956-ban betiltották. Közben elkezdték játszani is drámáit, Sütő pedig képviselő lett.

Járt az NDK-ban, Olaszországban és Iránban is.

Felemelte szavát az erdélyi magyarság jogaiért, műveivel is az egyenjogúságért harcolt.

Sikeres naplóregénye, az Anyám könnyű álmot ígér, 1970-ben jelent meg, több nyelvre is lefordították.

1990-ben Marosvásárhelyen fél szemét elvesztette, amiért a könyves-gyertyás tüntetésen szónokolt.

Külföldön is kezelték, kintlétét is arra használta fel, hogy az ártatlanul bebörtönzött magyarokat szabadon bocsássák. Később a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé és a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány elnökévé választották.

Életművét több díjjal jutalmazták, többek között 1979-ben Bécsben Herder-díjjal, 1990-ben Bethlen-díjjal, 1992-ben Kossuth-díjjal, 1995-ben Kisebbségekért-díjjal, 2002-ben Hazám-díjjal.

1950-től élete végéig aktívan publikált.

Fontosabb kötetei:

Sütő András – Hajdu Zoltán: Mezítlábas menyasszony (1950)

Emberek indulnak (1953)

Az új bocskor (1954)

Félrejáró Salamon (1956)

Fecskeszárnyú szemöldök (1960)

Szerelem, ne siess! (1961)

Tékozló szerelem (1963)

Pompás Gedeon (1968)

Misi, a csillagos homlokú (1968)

Anyám könnyű álmot ígér (1970)

Itt állok, másként nem tehetek. Két dráma (1975)

A szuzai menyegző (1981)

Kalandozások Ihajcsuhajdiában (1986)

Advent a Hargitán. Három játék. (1987)

Engedjétek hozzám jönni a szavakat (1994)

Hargitai vadászkalandok (1997)

Volt egyszer egy édesszájú medve (2006)

Budapesten hunyt el 2006. szeptember 30-án. Marosvásárhelyen helyezték örök nyugalomra.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Fortepan/Király Júlia

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