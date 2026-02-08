Levelek a kamasz énemnek

Mostanában egyre többször futok bele a „kamaszkori énednek szóló tanácsok” mizériába a médiában, kommentekben, short videókban. Gondoltam, ha már a tizenhat éves énemhez nem is jut el, legalább megírom a saját listámat, hátha másoknak is hasznos lesz.

1. Főzz magadnak minél hamarabb!

Nem a Michelin-csillag elérése a lényeg, hanem hogy legyen valami, amit te irányítasz, és ami tényleg a tiéd. Ha képes vagy önállóan valami ehetőt az asztalra tenni, már nem vagy kiszolgáltatva senkinek, és közben rájössz, hogy képes vagy megoldani dolgokat. A főzés sosem csak kaja: önbizalom, önállóság és apró szabadság.

2. Tudom, honnan jössz…

Onnan, ahol a pénznek súlya van, mert ritkán volt belőle elég. Amint lesz saját jövedelmed, ne akard azonnal kompenzálni a múltat. Tanuld meg az értéket és a pillanatnyi vágyak fegyelmezését. A biztonságérzet többet ér bármilyen drága holminál.

3. Nem mindenki bölcs, aki annak látszik.

Van, aki filozofál, szép beszédet mond, de valójában csak hangos. Ne hidd el, hogy aki bonyolult szavakat használ, az okosabb nálad. Soha ne higgy annak, aki a sz@rt fekáliának hívja! Merd megkérdőjelezni a mondandóját! Tanulj meg különbséget tenni, és ne engedd, hogy a látszat vezessen!

4. Tanulj meg örülni a kis túléléseknek!

Nem mindig jönnek nagy diadalok, néha csak annyi történik, hogy túléltél egy nehéz napot, vagy nem történt különösebb baki. Örülj ezeknek! Ezek az apró túlélések összeadódnak, és végül ezekből lesz az élet. Ne várd, hogy minden nap ünnep legyen, a hétköznapi győzelmek is fontosak.

5. Nem kell mindenkivel lelkizni.

Az energiád nem végtelen, nem mindenki érdemli meg a belső életedet. Vannak, akik csak kíváncsiságból kérdeznek, mások pedig fegyverként használják majd ellened, amit rólad tudnak. A válogatás nélküli őszinteség nem erény, hanem önsorsrontás.

6. Nem minden kapcsolat megmenthető.

Vannak emberek, akikkel egyszerűen nem megy. Néha el kell engedni és kész. Felesleges energiát pazarolni olyanokra, akik úgysem maradnak. Nem te vagy a Titanic kapitánya, nem kell elsüllyedned egy tönkrement hajóval.

7. Barátok: ne próbálj mindig mindenkinek megfelelni!

Ha folyton alkalmazkodsz, fáradt leszel és önbizalomhiányos. Néha mondj nemet! Néha legyél kellemetlen. Aki emiatt elmegy, úgyis eltűnt volna. A valódi szövetségesek akkor is melletted maradnak, ha nem vagy simulékony.

8. Vigyázz a testedre!

Ez nem divat vagy trend, nem fitnessbullshit, hanem biosz. Nem kell a biohókuszpókusz: aludj, egyél rendes ételeket, mozogj, nagyon figyelj arra, mit iszol! A tested az egyetlen otthonod, és ha elhanyagolod, később jelezni fogja. Ha most nem figyelsz rá, bosszút áll a jövőben, tíz év múlva kamatostul fogja benyújtani a számlát.

9. Ne hasonlítsd magad a külföldön élő nepo baby influenszerekhez!

Tudod, azokhoz, akiknek az a „munkájuk”, hogy reggel elit kávézóban ülnek egy shaken espresso-val, délután hangtálterápián tisztítják az aurájukat, este pedig életvezetési tanácsokat osztanak olyan problémákra, amikkel soha nem találkoztak.

Ez nem az átlagélet, még akkor sem, ha úgy van beállítva. Nekik nem ugyanonnan indult az életük, nem ugyanazok a félelmek, pénzügyi realitások, családi háttér vagy felelősségek vannak mögöttük.

10. Ne törölj ki embereket az életedből csak azért, mert nem ugyanazt gondoljátok, és ne játssz pszichológust!

Ne szelektálj ki embereket magad mellől csak azért, mert mást gondolnak a világról, és ne játssz amatőr pszichológust! Ne diagnosztizáld az ismerőseidet TikTok-videók alapján. Az, hogy valaki néha nehéz eset, még nem személyiségzavar, hanem emberi tényező. A barátság lényege az elfogadás, nem a politikai vagy erkölcsi azonosulás.

11. Nem baj, ha nem akarsz világot váltani.

Nem mindenki forradalmár. Van, aki gondolkodik, rendben tartja a saját kis világát, és ez pont elég is neki. Ha a slow life, az otthonosság, a „női szerep” közelebb áll hozzád, az nem lustaság, hanem döntés.

Nem kell státuszt, karriert hajszolnod ahhoz, hogy értékes legyél.

Bak-Kun Viktória

Kárpátalja.ma