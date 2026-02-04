Novemberben kerül a mozikba Vidnyánszky Attila filmje

Novemberben mutatják be a magyar mozikban az Úri muri, megazisten! című filmet, amit Vidnyánszky Attila rendezett Móricz Zsigmond regényéből, Berettyán Sándor, Kovács Frigyes, Katona Kinga, Tabajdi Anna és Vecsei H. Miklós főszereplésével.

A film, aminek ősz óta az utómunkálatai zajlanak, látványos, nagyszabású formában, monumentális díszletekkel, erőteljes képi világgal és szenvedélyekkel teli atmoszférával kelti életre Móricz Zsigmond halhatatlan történetét, egyszerre tisztelegve az irodalmi remekmű előtt és megszólítva a mai nézőket is. Az alkotók célja szerint a film a mai világ elé is tükröt tart, olyan örök emberi és hatalmi játszmák jelennek meg benne, amelyek minden korban ismerősek.

„Egy olyan filmet szerettünk volna készíteni, amely nem múzeumba zárja a móriczi világot, hanem szenvedéllyel, látványos keretek között és nagyon is élő módon mutatja azt meg” – nyilatkozta a film producere, Csáky Attila, aki úgy folytatta: „az Úri muri, megazisten! szándékaink szerint egyszerre lesz nagyívű, szórakoztató alkotás, amely érzelmeket, feszültséget és felejthetetlen pillanatokat ígér„.

Vidnyánszky Attila nem először adaptálta az Úri murit rendezőként:

2008-ban már színpadra vitte a regényt Debrecenben, és ez az élmény, valamint a történet iránti mély kötődése új lendületet adott számára a filmváltozat elkészítéséhez. A filmben a budapesti Nemzeti Színház társulatával dolgozott szorosan együtt.

Vidnyánszky Attila szerint „Móricz Zsigmond regénye azért kiemelkedő alkotás, mert felmutatja a korszak ellentmondásait, de minden sorából kiérezni a magyar nép iránti rajongó szeretetét, filmünk ebben a szemléletmódban feltétlenül hűséges kíván lenni az Úri muri írójához„. Olyan filmen dolgozunk, amelyik nem ítélkezve, hanem szenvedéllyel és szeretettel fordul szereplőihez – fűzte hozzá.

Az Úri muri, megazisten! felvételei 2025 nyarán zajlottak Debrecentől a hortobágyi pusztán át egészen a fóti díszletvárosig.

A főbb szerepekben Berettyán Sándort, Kovács Frigyest, Katona Kingát, Tabajdi Annát, Trill Zsoltot, Vecsei H. Miklóst, Kristán Attilát, Herczegh Pétert, Varga Józsefet, Tóth Lászlót, Schnell Ádámot, Rátóti Zoltánt, Szarvas Józsefet, Rubold Ödönt, Rácz Józsefet, Rusz Milánt és Nyári Oszkárt láthatja majd a közönség. Mellettük a Színház- és Filmművészeti Egyetem több hallgatója, valamint a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata működött közre az adaptáció megszületésében.

Az Úri muri, megazisten! című film első előzetesét májusban láthatja a közönség.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Facebook/Nemzeti Filmintézet