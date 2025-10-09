Zicherman Sándor-emlékkiállítás nyílik Budapesten

Idén 90 éve született Zicherman Sándor kárpátaljai származású művész, aki több mint hat évtizeden át alkotott a festészet, a grafika, a szobrászat és az éremművészet terén. Ebből az alkalomból jubileumi emlékkiállítással tisztelegnek munkássága előtt Budapesten – olvasható a Zicherman Sándor művészetét bemutató Facebook-oldalon.

A képzőművész pályája Beregszásztól a Szovjetunión át Magyarországig ívelt, munkássága sokféle stílus és hatás jegyeit mutatja. A jubileumi kiállítás válogatott, kisebb méretű tájképein keresztül nyújt bepillantást gazdag, sokszínű életművébe.

A festmények a művész életének különböző helyszíneit idézik meg Kárpátalja hegyeitől Szamarkand épületein keresztül egészen az Északi-Jeges-tenger zord tájáig.

A kiállításnak a Kályha Galéria–Albertfalvi Közösségi Ház ad otthont (1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.), a megnyitó október 14-én, közép-európai idő szerint 18:00 órakor kezdődik. Beszédet mond Zicherman Zinaida, a művész özvegye. A tárlat ezután november 9-ig lesz látogatható.

