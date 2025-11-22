Baróti Szabó Dávid: Barátság

Míg puhán hord a csapodár szerencse,

Számoson kelnek s csakhamar barátid;

Majd ha nagy finnyás öliből kihajtand.

Mind eloszolnak.

Nézd eme sok száz jövevény galambat:

Fényes házaknál keres ez lakóhelyt;

Nem szeret rongyos fedelű toronyba

Hordani fészket.

Mindenütt híven követőd az árnyék,

Míg arany színbenn egeken van a nap:

Ez lenyúgodván, amaz is legottan

Mind elenyészik.

Futnak a hangyák az üres veremtől:

A saját hasznát kereső barát is

A vagyonjából kifogyott barátját

Messze kerűli.

1786.

Forrás: magyar-versek.hu

Nyitókép: Wikipédia