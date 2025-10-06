Juhász Gyula: Vértanúink



A föld alól, a magyar föld alól

A vértanúk szent lelke földalol:



E nagy napon, hol emlék s béke leng,

A bús bitókra hittel nézzetek!



Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,

Minden napoknál szebb és szabadabb!



A nap, melyért mi vérben esve el,

Nyugodtan haltunk ama reggelen.



Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,

Hisz onnan jönnek mind e sugarak;



Hisz onnan árad, új világ felett,

Szentháromságunk, mely jövőt teremt:



Szabadság minden népnek, aki él

S halni tudott egy megváltó hitér,



Egyenlőség, hogy Ember ne legyen

Mások szabad prédája, becstelen.



Testvériség, mely át világokon

Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.



Ó magyarok, ti élő magyarok,

A halhatatlan élet úgy ragyog



Rátok, ha az egekbe lobogón

Igazság leng a lobogótokon,



Az Igazság, mely tegnap még halott,

Világ bírájaként föltámadott.



A népek szent szövetségébe ti

Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.



A föld alól, a magyar föld alól

A vértanúk szent lelke így dalol.

1918. október 6.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár