Kálnoky László: Nyárutó
A fák között forró szél fut keresztül,
lila felhők úsznak, borong az ég.
Sajgó testtel, mint nő, ha gyermeket szül,
vad görcsökben vonaglik a vidék.
Aléltan hullik hátra betegágyán
a nyár, s vörös köpenyben haldokol,
és oldalán, mint vértanúk a máglyán,
lángolva ég két elszáradt bokor.
Körülveszik ágyát az udvaroncok,
akik konyhájában lesték a koncot:
vadmacska, róka, nyúl, sok léha vendég.
A mókus ugrál, markában dió van,
s egy finom őzbak áll tartózkodóan,
mint barnakámzsás szerzetesnövendék.
Forrás: konyvtar.dia.hu
Nyitókép: litera.hu
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