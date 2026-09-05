Kálnoky László: Nyárutó

Kárpátalja.ma A nap verse

A fák között forró szél fut keresztül,
lila felhők úsznak, borong az ég.
Sajgó testtel, mint nő, ha gyermeket szül,
vad görcsökben vonaglik a vidék.

Aléltan hullik hátra betegágyán
a nyár, s vörös köpenyben haldokol,
és oldalán, mint vértanúk a máglyán,
lángolva ég két elszáradt bokor.

Körülveszik ágyát az udvaroncok,
akik konyhájában lesték a koncot:
vadmacska, róka, nyúl, sok léha vendég.

A mókus ugrál, markában dió van,
s egy finom őzbak áll tartózkodóan,
mint barnakámzsás szerzetesnövendék.

Forrás: konyvtar.dia.hu

Nyitókép: litera.hu

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