Kálnoky László: Nyárutó

A fák között forró szél fut keresztül,

lila felhők úsznak, borong az ég.

Sajgó testtel, mint nő, ha gyermeket szül,

vad görcsökben vonaglik a vidék.

Aléltan hullik hátra betegágyán

a nyár, s vörös köpenyben haldokol,

és oldalán, mint vértanúk a máglyán,

lángolva ég két elszáradt bokor.

Körülveszik ágyát az udvaroncok,

akik konyhájában lesték a koncot:

vadmacska, róka, nyúl, sok léha vendég.

A mókus ugrál, markában dió van,

s egy finom őzbak áll tartózkodóan,

mint barnakámzsás szerzetesnövendék.

Forrás: konyvtar.dia.hu

Nyitókép: litera.hu

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