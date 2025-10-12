Marcsák Gergely: Őszutó

Bubelényi László festménye alá



Eső lesz megint. Gyérült lombok zúgnak.

Tisztul egyre a víz ezüstfényű tükre,

s megáll a szél, mintha üstökét fognák.

A Mester képes egyedül e trükkre.



És a mindenségből, mely ismérve szerint

markomból kihullva percről percre tágul,

csak ő tud kinyesni egy ablaknyi teret,

majd összepréselni dús perspektivául.



Hogy elém teremtse a lényével bemért

távoli hegyek kéken ködlő körét,

míg a nedves füvön fekvő félhomályra

rátelepszik az evilági sötét.