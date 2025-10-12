Marcsák Gergely: Őszutó

Kárpátalja.ma A nap verse

Bubelényi László festménye alá


Eső lesz megint. Gyérült lombok zúgnak.
Tisztul egyre a víz ezüstfényű tükre,
s megáll a szél, mintha üstökét fognák.
A Mester képes egyedül e trükkre.


És a mindenségből, mely ismérve szerint
markomból kihullva percről percre tágul,
csak ő tud kinyesni egy ablaknyi teret,
majd összepréselni dús perspektivául.


Hogy elém teremtse a lényével bemért
távoli hegyek kéken ködlő körét,
míg a nedves füvön fekvő félhomályra
rátelepszik az evilági sötét.

Forrás: Együtt 2025/1