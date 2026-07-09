Pósa Lajos: A pacsirta

«Gyer ide, szállj ide,

Te dalos pacsirta!

Nézd csak, nézd, milyen szép

Aranyos kalitka!

Jobb lesz itt, ha mondom,

Mint kicsi fészkedben,

Ugy élsz majd, éldegélsz:

Kis király se szebben.

Minden, a mit kivánsz,

Teljesűl egyszerre,

Szép ezüst vályuból

Ihatol kedvedre.

Nem csinálsz egyebet,

Te dalos madárka:

Csak dalolsz énnekem,

Ennyi lesz az ára!»

«Köszönöm, jó fiú,

Nem kérek belőle!

Jobb nekem szegényen

A szabad mezőbe!

Nem fényes a fészkem,

Mint az a kalitka,

Boldogabb a rögben

Mégis a pacsirta.

Fölszállok a porból

Lebegő szárnyomon,

Hirdetem a tavaszt

Szivemből, szabadon.

Dalom nem eladó,

Imádság az nékem!

Szabadságdalommal

Az Istent dicsérem!»

Forrás: MEK

Nyitókép: ng.24.hu

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