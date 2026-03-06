Rab Zsuzsa: Lelet

Úgy nézek néha tárgyaimra,

golyóstollra, órára, késre,

mint valaki háromezerben,

ha majd az agyagból kivéste.

Lelet lesz koponyám is.

Amikor tenyerembe bágyad,

érzem a bőr alatt

a múzeumi tárgyat –

NŐI KOPONYA, XX. SZÁZAD

(akkor még pusztított a rák) –

adják hírül

ki tudja milyen hieroglifák.

Embernél bölcsebb műszerek talán

azt is elmagyarázzák,

miféle gondok lakták hajdanán

agyam lakatlan csigaházát.

Hogyan éltem, elmondják csontjaim,

évgyűrűi a mésznek:

vállhúzó terhek, fűtetlen telek,

háborús vitaminhiány,

évtizedes asztalra-görnyedések.

Hírmondó leszek csontjaimmal.

Hogy tetteimmel, nem remélem.

Úgy kellene valahogy mégis élnem,

tudva, hogy létem nyoma még lehet

döntő tanú.

Atomkori lelet.

Forrás: Magyarul Bábelben

Nyitókép: Fortepan / Bojár Sándor