Somlyó Zoltán: Így nyárutón…
Így nyárutón már hűvösebb az éj.
Hallgass szivedre. Szívedtől ne félj.
A csillag csillog télen-nyáron át
s felvillogtatja szíved bánatát.
S ha holdtöltekor bánatod vagyon,
csak csöndben könnyezz, ne kínlódj nagyon.
Csak virrassz te a csillagok alatt
és számláld a sok sötét madarat,
amely szíveden keresztülsuhog,
mint templomon a béna koldusok.
A szomorúság istentől való,
csak akkor érzi a szív, hogyha jó.
A meghalt mult a szép jövőbe néz.
A házad épül és te tönkremész.
Forrás: Arcanum/Verstár
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