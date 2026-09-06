Somlyó Zoltán: Így nyárutón…

Így nyárutón már hűvösebb az éj.

Hallgass szivedre. Szívedtől ne félj.

A csillag csillog télen-nyáron át

s felvillogtatja szíved bánatát.

S ha holdtöltekor bánatod vagyon,

csak csöndben könnyezz, ne kínlódj nagyon.

Csak virrassz te a csillagok alatt

és számláld a sok sötét madarat,

amely szíveden keresztülsuhog,

mint templomon a béna koldusok.

A szomorúság istentől való,

csak akkor érzi a szív, hogyha jó.

A meghalt mult a szép jövőbe néz.

A házad épül és te tönkremész.

Forrás: Arcanum/Verstár

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