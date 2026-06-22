Somlyó Zoltán: Széna

Egy kocsi szénát vittek el

a fakó köruton.

Utána néztem hosszasan;

mért?… magam sem tudom.

Csak ottan álltam, mint akit

a bánat fejbe vert.

Eszembe jutott kis falum,

az udvar és a kert…

S a kerítésen túl a nagy

virágos, tarka rét,

mely illatával öleli

a Dráva-partkaréjt.

S a pici, sárga pipitér

s a sárga kankalin,

miket naivul öleltek

valaha karjaim.

És a falusi nyári est

s a széna illata

s – amely örökre elveszett –

az ifjúság dala…

Csak néztem, néztem hosszasan,

Mért?… magam sem tudom. –

… Egy kocsi szénát vittek el

a fakó köruton…

Forrás: MEK/Somlyó Zoltán versei

Nyitókép: Pixnio

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →