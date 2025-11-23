Szécsi Margit: Páva a tűzfalon

Csodálatossá formált az élet,

az én nagyuram.

Mert mint a kő s mint az élettelen rög,

úgy születtem én csakugyan.

Mert az anyaméhből kijövet

nem vágytam vala sírni.

Úgy kellett felnőttre-méretezett

pofonokkal életre-bírni.

És fölvette a faragó-fejszét a sors,

illesztette vállaimra,

s ami addig volt hold-szerü kő:

csupa tűz lett és szikra,

csupa inda, buja halál és élet,

csupa tündöklés, vétek,

és az én lelkem a Mindenség lelke,

és az én tagjaim mint a tiétek.

Forrás: DIA