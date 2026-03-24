Vári Fábián László: Aztán visszatért

Lenyugvó anyám két tenyerét

rövidlátó szemére rakva

elfirhangozta magát az éjtől,

és megindult a vaságy alatta.



P. nagyapám hegyelt a bakon

szabóollóját csattogtatva,

nyerített a vén vasnyoszolya,

s poroszkálásból átváltott trappba.



Végigügettek két temetőn,

helyet kerestek, majdani fészket.

A vágóhíd előtt horkant fel a ló.

A halál állt ott. Szemébe néztek.



Temető ismét a szőke Tisza:

imákat mormolt és rohantában,

súlyos holtakat cipelt a hátán

harminckilenc márciusában.



A családtagokat egybekötötték –

ne maradjon urától az asszony.

Az Esthajnal, ha fel talál jönni,

mindannyiuk felett virrasszon.



Anyám felsírt, a sodrony nyiszorgott.

Aztán visszatért belé a lélek…

Maradék élete kilenc nap kóma.

Már csak a viszontlátástól félek.

Forrás: Vári Fábián László, Ereimben az idő, 2015

Nyitókép: Scheiber Hugó festménye, Nakonxipan