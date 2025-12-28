Babits Mihály: Szonettek

Ezek hideg szonettek. Mind ügyesség

és szenvtelen, csak virtuózitás.

Bár munkában manapság nincs nemesség,

ez csupa munka, csupa faragás.

Ha költő, ki lázát árulja: tessék!:

itt állok cédán, levetkőzve! láss:

ez nem költészet; de aranyművesség!

s bár nem őszinte, nem komédiás.

Minden szonett egy miniatür oltár,

ki vérigéket, pongyolán, szeret,

az versemet ezentúl ne olvassa.

Ki hajdan annyi szívek kulcsa voltál,

Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet,

erősen, hogy csak rokonom nyithassa.

