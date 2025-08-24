Balogh Gyula: Európa és jeltelen

Átölellek, Európa,

fűszálon fájó baldachin –

köréd hullnak karjaim.



Ha megcsalsz is, szorítlak újra

csapodár öledbe

visszahullva,



mert velem ébredt az ércekből

a párás

kupolává emelt csodavárás,

s nem hagyhatom, nem hagyhatom,

ezen a felszakadt sebű hajnalon



el ne áruld, mi a titkod,

Duna vize titkon mit hoz…



Hiszen a vizen idáig érzem,

milyen bizonytalan lesz majd télen

nélküled, jég alatt didergőn

egy feltolult lékre vágyva,

meddőn lesve, kékre válva

vágyni szivárványra –

és közben meg nem fagyni,

megmaradni…



Európa, kívánatos csalfa asszony!

Engedd, hogy mosolyt fakasszon

a közönyödből

préselt térkép-arcon

egy nép,

amelynek szabadságvágya

öröktől nyugalmad ára,



melynek tudás-homlokáról

csentél már el ezerszázszor



redőt, eredetet s erezetet:

kezdjünk egy új fejezetet!

Forrás: Viszontlátás (2009)

Nyitókép: Pixabay