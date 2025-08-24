Balogh Gyula: Európa és jeltelen
Átölellek, Európa,
fűszálon fájó baldachin –
köréd hullnak karjaim.
Ha megcsalsz is, szorítlak újra
csapodár öledbe
visszahullva,
mert velem ébredt az ércekből
a párás
kupolává emelt csodavárás,
s nem hagyhatom, nem hagyhatom,
ezen a felszakadt sebű hajnalon
el ne áruld, mi a titkod,
Duna vize titkon mit hoz…
Hiszen a vizen idáig érzem,
milyen bizonytalan lesz majd télen
nélküled, jég alatt didergőn
egy feltolult lékre vágyva,
meddőn lesve, kékre válva
vágyni szivárványra –
és közben meg nem fagyni,
megmaradni…
Európa, kívánatos csalfa asszony!
Engedd, hogy mosolyt fakasszon
a közönyödből
préselt térkép-arcon
egy nép,
amelynek szabadságvágya
öröktől nyugalmad ára,
melynek tudás-homlokáról
csentél már el ezerszázszor
redőt, eredetet s erezetet:
kezdjünk egy új fejezetet!
Forrás: Viszontlátás (2009)
