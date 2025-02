Bartha Gusztáv: beolvasó

oda mentünk, ide értünk,

be-, kiülünk, lecsücsültünk,

aztán hoppsza: dac vacogtat,

éhed nyöget, rögsz magadnak,

aki nem bírja, behozza,

kellék léte kínozza,



ha vonít, megugatják -

kutyasorsnak velőscsontját -

mert akarta, ne vakarja,

sebét szőrével takarja,



gondod van rá, egykedved,

szorongásod belegebed,

s hát jobb későn, még jobb korán,

félelmednek szűk a karám -



el innen, el onnan,

szabadságod megrokkan,

itt is, ott is, így is, úgy is,

oda bice, oda bóca,

világfi lesz, koldusmódra.



(1996)

Forrás: Kékben, feketében

Nyitókép: Kárpátalja.ma