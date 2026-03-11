Csoóri Sándor: Egy templom falára

Fehér falak,

ti függőleges hómezők,

fehér falak,

ti isteni téglalapok,

fölhólyagosodtatok

a zsoltáros szájak szélétől.

Apró mész-buborékok, csönd-kupolák,

az én gyerekhangom is őrzitek.

Énekeltem a vasárnapok tisztaságában,

mint hegyeken futó,

gyerekarcú vizek –

Az orgona szólt, mintha az ég

ereszkedett volna közénk.

Néztem a férfiakat:

az ökör előtt ballagókat,

a kazalrakókat,

a májfadöntögetőket:

megilletődve énekeltek.

S tán nem is az istent dicsérték,

csak a megszólalás örömét,

a száj kinyílásának mámorát

egy egész heti hallgatás után;

a földek jó szagát,

a hajnal cserepébe elültetett Napot,

mennydörgések csordáit,

bikák tömör vállát és homlokát,

a rongyok levetésének ünnepét,

az evés és az alvás örömét.

Égett szájukon a zsoltár teste, mint Dózsa Györgyé,

hosszasan és fenségesen,

lángol még ma is előttem,

hosszasan és fenségesen.

Templomi falak, köztetek emelkedtem

a szegények együgyűbb egébe,

ahol az Isten helyett Nap süt

s földet szánt az ének ekéje.