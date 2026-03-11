Csoóri Sándor: Egy templom falára
Fehér falak,
ti függőleges hómezők,
fehér falak,
ti isteni téglalapok,
fölhólyagosodtatok
a zsoltáros szájak szélétől.
Apró mész-buborékok, csönd-kupolák,
az én gyerekhangom is őrzitek.
Énekeltem a vasárnapok tisztaságában,
mint hegyeken futó,
gyerekarcú vizek –
Az orgona szólt, mintha az ég
ereszkedett volna közénk.
Néztem a férfiakat:
az ökör előtt ballagókat,
a kazalrakókat,
a májfadöntögetőket:
megilletődve énekeltek.
S tán nem is az istent dicsérték,
csak a megszólalás örömét,
a száj kinyílásának mámorát
egy egész heti hallgatás után;
a földek jó szagát,
a hajnal cserepébe elültetett Napot,
mennydörgések csordáit,
bikák tömör vállát és homlokát,
a rongyok levetésének ünnepét,
az evés és az alvás örömét.
Égett szájukon a zsoltár teste, mint Dózsa Györgyé,
hosszasan és fenségesen,
lángol még ma is előttem,
hosszasan és fenségesen.
Templomi falak, köztetek emelkedtem
a szegények együgyűbb egébe,
ahol az Isten helyett Nap süt
s földet szánt az ének ekéje.