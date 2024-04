Ne vigasztaljatok!

Már tudom, nem marad a kő.

Emlékké kopik,

mállik homokká,

s csőrével a madárszárnyú szél

szemembe szórja pornak,

hogy fakadjak sírva.

Hogy fakadjak sírásra

majd fanyar nevetésre,

zsíros halotti torokon

hizlalt merengő fajta,

önsajnálatom pocsolyaágyából

hogy végre keljek,

s ne csillogjon,

de hulljon agyamról

a másság fénypenész.

Ne biztassatok!

Elmúlnak a hegyek is,

a hajdan sötétzöld erdõk

most sápadtan sóhajtanak itt,

s a tegnap még idegen szelektõl

óvó merész magaslatok

mára az omlások öreg õrei.

Ne is hívjatok!

Rossz nekem látogatóként

a családi házban,

fáj szelíd szépsége,

bár mindig öröm.

Szívemre hull hideg esõ,

gyöngye kicsattan homlokomon,

mint a megrontott forrás vize,

ki-kitör a Várhegy-oldalon.

Hogy ne lássam az elvadult határt,

behunyom szemem,

s e magam teremtette sötétben

hallom, hogy zokog a víz,

hörög a sár,

csikorog a homok,

mint bennem az erek,

s a mélyben szakadásig

feszülnek a gyökerek.

Forrás: Fehérbe fogyó láng

Nyitókép: Kárpátalja.ma