Czébely Lajos: Nyár a hegytetőn

Jó itt az erdőben sétálni veled,

csókok emlékével bolyongani a sötét lomb alatt,

idefent szökellő illatok csobognak,

lent a távolból a Tisza tajtékai virágzanak.



Ahogy lépkedsz,

bódul kacagó testeden a fehérnemű,

s bódulok én is vele,

csalogat a szoknyád alatti ringás,

de elhárít tekinteted.

Így is jó, mert nem fagyok csókolnak,

de vadrózsaillat, s az idő szablyája,

a lelkifurdalás is hüvelyében pihen.



Talán el tudjuk feledni egy pillanatra,

egy néhai ország levágott lábfején e hegy,

jogról, igazságról most nem várunk híreket,

csak a karcsú szelek zümmögik meztelenné

lázas föld-tested, tüze még rám nevet.



S mint csábuló, ki házasságtörésre készül,

gyávaságom őrjöngését csillapítva

átlépek lelkiismeretem tört tetemén,

és indulok újra magam benned keresni meg.



Elbóbiskol tépett önérzetem,

s arról álmodom, eggyé válik a test,

mert az egész csak akkor lesz egész,

ha részei hűséggel vannak egymás iránt,

s kebleid sáncába temetkezhetem.

Forrás: Együtt 2006/2

Nyitókép: Kárpátalja.ma