Endrődi Sándor: Tárogatóhang

Reményünk fogyatán

Egy-egy régi nótán

Fájó szívvel merengünk,

Mintha minden búnkat,

Szomorúságunkat

Bele kéne temetnünk;

Pedig ha mi bánat,

Abban mind feltámad

A mi régi keservünk.

Száll a nap, száll a nap,

Bujdosó kuruchad

Itt is, ott is felrémlik;

Mögöttük dúlt tanyák,

Előttük a Kárpát

Havas orma fehérlik…

Ami mult, el nem mult,

Minden seb megújult,

Szegény szívünk elvérzik.

Iszonyú történet!

Így élni nem élet:

Nyomorúság, gyalázat.

Te cudar németség,

Há! meddig téped még,

Meddig nyúzod hazánkat?

Ha kiben egy csepp vér:

Alamizsnát nem kér,

De jussáért föllázad!

Hadd harsogjon újra

Fenn a Hadak útja,

Idelenn a Kárpátok!

Hadd fulladjon végre

Porba, sárba, vérbe

A kétszázados átok!

Egész nemzet álljon

Csatasorba bátran!

Rákóczi szól hozzátok.

Dobosom, dobosom,

Udvari dobosom,

Ha valaha, most verjed!

Mint mikor viharba

Az Isten haragja

Eget-földet megrenget,

Mintha végítélet

Ébresztője volnál –

Rézdobodat úgy verjed…

