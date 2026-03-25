Finta Éva: Korfordulók

Nem számít semmi. Minden álom.

Magam vagyok a láthatáron.

Jégcsipke, porcelánok kékje

ragyog, vacog a téli égre.



Ha fázom, magam összehúzom,

így sétálgatok a Tejúton.

Teuton lovagok követnek,

barcasági magyarrá lettek.



A történelem mindig játszik.

Egyszer germánt, máskor bizáncit.

Az égi kupola is fordul.

Mi alant volt, fölénk csikordul.



Mintha egy égi mérnök mérne:

kidekáz mindent nyárra, télre.

Tíz év, száz év, ezer – elillan.

Alszunk, mint a lekapcsolt villany.



Az emlékezet nem ér semmit.

Átírják, mikor megfeneklik.

Minden magába zárva hallgat.

Élők születnek, élők halnak.

Forrás: Együtt folyóirat 2026/1