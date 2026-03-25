Finta Éva: Korfordulók
Nem számít semmi. Minden álom.
Magam vagyok a láthatáron.
Jégcsipke, porcelánok kékje
ragyog, vacog a téli égre.
Ha fázom, magam összehúzom,
így sétálgatok a Tejúton.
Teuton lovagok követnek,
barcasági magyarrá lettek.
A történelem mindig játszik.
Egyszer germánt, máskor bizáncit.
Az égi kupola is fordul.
Mi alant volt, fölénk csikordul.
Mintha egy égi mérnök mérne:
kidekáz mindent nyárra, télre.
Tíz év, száz év, ezer – elillan.
Alszunk, mint a lekapcsolt villany.
Az emlékezet nem ér semmit.
Átírják, mikor megfeneklik.
Minden magába zárva hallgat.
Élők születnek, élők halnak.
Forrás: Együtt folyóirat 2026/1