Fodor Géza: Nyárvégi virágcsendélet

A lépcsőpárkányra délután

Felkattan még a nyári nap

Rozsdavert kandeláberen

Cikláment gyújt az áhítat



Az ágak közt halk cinkefény

Noktürn–karátos zöld achát

Futtatja hószín flitteren

A visztáriák sugarát



Terrakottákkal kirakott

Teraszt szöktet el, úgy forog

Zengve a grádicsperemen

Gerániumkék tűz ragyog



S a gladióluszok között

Villogó, dárdás lapodák

Lampionja gyúl, fénytörött

Dáliaként, mint délibáb



A csönd ablakos fényein

Virít lassan a benti nyár

Zsalugáternyi réseit

Sűríti már a félhomály

Forrás: „A való világ varázsainak mérnöke”

Hatvan éves Fodor Géza