Bukfencet hiába vártok,

kézenállást nem csinálok.

Igazmondó kártya helyett

idedobom a szívemet.

S lám a szívem, mint a medve,

táncot cammog serénykedve,

meghajlik és pukkedlizik,

örül, hogyha tárcba viszik.

Hogyne lenne benne virtus,

ritka most az ingyencirkusz,

hogyne lenne benne virtus,

ritka most az ingyencirkusz...



Kopott sapkát a fejemre,

görbebotot a kezembe —

fegyvert nálam ne keress:

a tarisznyám színüres!

Most vigadjon, aki gyáva,

ajtó-ablak be van zárva.

Álarcom sarokba vágom,

bús táncomat sírva járom...

Forrás: Biztató

Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula