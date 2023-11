Gárdonyi Géza: November

A kertemben járok, és szomoru vagyok,

szomoru, mint a fák, s a hervadt virágok,

Az egész föld olyan árva, oly elhagyott,

mintha megunta vón Isten e világot.

Megunta, itt hagyta. Elköltözött innen.

Feljebb egy más égben lakik már az Isten.

Megérzi az ember, mikor nem is látja,

hogy valaki jött, és immár mögötte van,

pedig nincsen nesze, sem árnyékmozgása,

s megfordulunk rája.

Így éreztem Istent mindig, hogy velünk van.

Éreztem, mikor a holt föld kebeléből

a zöldelő élet miriádja kélt föl:

almafám rózsaszín virágba öltözött,

s fehér üde szegfűm illatot lélegzett;

fiatal ákácfám két ablakom között nőtt,

nőtt, lombosodott, széjjel terjeszkedett;

kék pohárkáit a hajnalka kitárta

s mézét a zümmögő méheknek kínálta;

szőlőm sátort emelt a zöldelő dombon; –

virág volt a földön, gyümölcs volt a lombon.

S éreztem, hogy Isten itt van, itt e tájon,

mikor a nap fölkelt az aranyos ágyon,

és felhőfátyolát arcáról levetve,

meleget sugárzott minden elevenre.

A rigóm énekelt, galambom kacagott,

az egész mindenség életre támadott:

pillangók röpködtek, bogarak szállongtak,

bársonyos poszméhek éneket brummogtak;

érett a gabona, piroslott az alma.

A föld volt az Isten kedves birodalma.

Elment.

És nyomába rabló, dúló szelek

jöttek,

s kifosztották a szép természetet.

Elvitték a fáknak zöldelő lombjait,

eltiporták kertem kedves virágait:

szagos szépfűimet a porba metélték,

kerítésemről a hajnalkát letépték,

összerongyolták a lugasom palástját,

koldussá csufiták a jó kis ákácfát,

s elrabolták kertem szép drágaságait,

el napraforgóim arany-tányérait.

Fecskémet elűzték. Rigómat se látom.

Vajjon hol jár ez a sárga kis barátom?

Nyári reggeleken ablakomhoz állva,

de sokszor hallgattam vidám trillájára,

s láttam is a lomb közt, ahogy el-elbujva,

rám kandikált, s akkor versét nekem fujta.

S hol van virágaim sok apró vendége:

a bogarak tarka-barka nemzetsége,

kik zümmögve, dongva kerengtek,

játszottak:

le-letelepedtek, mézport lakmároztak;

izenetet hordtak virágtól virágnak,

kertből a mezőnek, hegyről a rónának.

Milyen úri nép volt, mindegyiken látszott:

némelyik zöldarany-páncélban pompázott,

másik kiráfyveres bársonyban, posztóban,

s kinek öv, kinek gomb díszképp a derekán

ki meg gyönge, finom fátyoltakaróban,

mint az oltár elé öltözködött leány.

Hol vannak? Meghaltak. Elvesztek szegények.

Megölték az egész bogárnemzetséget.

Itt-ott, hogy az ember az avarban járdal,

látni őket fekve, széjjelesett szárn5onyat.

Pusztulás és halál. Ez most a föld képe.

A nap is búsan jön reggel föl az égre,

s hogy kibontakozik szürke köpenyéből,

ablakomra csordul a könny a szeméből.

S mégis ő az, kinek maradt még reménye,

hogy csak meleg kell és az ő áldott fénye,

és minden föltámad,

mit Isten lezúzott a “Ne legyen!” szókkal, –

mint az anya, aki nem hisz a halálnak,

s holtra vált gyermekét melengeti csókkal.

Még legkedvesebb tán az a csöndes óra,

mikor a nap korán elszáll nyugovóra,

s aláereszkedik fátyola az éjnek,

s elhalkul az élet.

Ilyenkor magam is kályhám mellé ülök,

és gondolattalan gondokba merülök;

egybeolvadok az árnyékkal, meleggel,

a kályhámból ömlő langyos lehelettel,

s úgy érzem, más élő nincs is a szobába,

csak ez a sarokban guggoló vaskályha,

meg az égő lámpa.

El-elnézem olykor időtlen hosszasan

a vágtató csikóst a kályhám oldalán,

ahogy a mély árkon szilajon átrohan,

és sohasem ér túl a rámakarikán.

Valami boszorkány, – hátul vagy előtte, –

beleűvölte itt őt a levegőbe.

És én egyre várom, álmodozva várom,

hogy egyszercsak mozdul és elvágtat tovább

hajtja a vascsikós vasból való lovát,

és csak üres helye marad a kályhámon.

De im nemcsak magam húzódtam e zugba:

két légy is ül itten előttem a falon.

Csendesen megülnek egymás mellé bujva

nem tartanak attól, hogy őket zavarom.

Két kis légy. Honnan jött? Itt rejtőztek

nálam,

s fázlódtak a szoba valamely zugában;

aztán megérezték a föléledt kályhát,

s tartja most mindegyik melegnek a hátát.

Máskor tán kedvetlen szemmel nézném őket,

de most, hogy elűzzem, nem volna rá lelkem

Nézem, hogy nyujtóznak és melengetőznek,

s ők is néznek talán nagyálmosan engem.

Néznek, és magukban áldják a jó kályhát.

Összedörzsöli egy a hátulsó lábát.

Majd csendesen ülnek, s nem mozdulnak

többet:

átadják magukat a langyos melegnek.

Künn a falevél húll, hulldogál az ágról.

Gondolkoznak ők is a mulandóságról…