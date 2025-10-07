Gyulai Pál: Őszi este 

Dér a mezőt immár megeste,

Hull a levél, hervad a virág,

Rövid a nap, hosszu az este,

A szobába’ van most jó világ.

Ide mellém, kedves gyermekek!

Jól esik most itt a tűz körűl.

Mily vidám, mily hangos kedvetek!

A tavasz benn ujra felderűl.

De csak nektek és nem énnekem.

Im atyátok ismét elborúl;

A jövendő gondja lelkemen,

És szemembe titkos könny tolúl.

Hajh ki tudja, rátok hogy mi vár?

Kétszer árva, kinek anyja nincs;

Távol zúg az élet harca már,

S oly veszendő minden földi kincs.

Oh anyátok hogyha élne még! . . .

De csak vígan, árva gyermekek!

Nem tudjátok: mi a veszteség,

Bár feledném én is köztetek!

1879