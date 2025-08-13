József Attila: Szép, nyári este van

Szép, nyári este van.

Vonatok dübörögve érkeznek, indulnak,

Gyárak ijedten vonítanak,

Kormos tetőket kormoz az este,

Rikkancs rikolt ívlámpák alatt,

Kocsik szaladgálnak összevissza,

Villamosok csengetnek nagy körmenetben,

Transzparensek ordítják, hogy: vak vagy,

Mellékuccákba ballagó falak

Visszalobogtatják a plakátot,

Előtted, mögötted, mindenfele – látod –

Plakátarcú emberek rohannak

És – látni – a nagy háztömbök mögött

Allelujázva-üvöltve-nyögve-káromkodva

Lihegve-hidegen-ravaszul-kapkodva

Emberlajtorján másznak magosra

Emberek

S a dühödt körutak nyakán

Kidagadnak az erek,

Hallani, hogy sikoltanak a néma hivatalnokok,

A hazatartó munkások lassú lépéseit,

Mintha öreg bölcsek lennének mindannyian,

Akiknek már semmi dolguk sincs a földön.

Hallani zsebtolvajok csuklóinak puha forgását

És odábbról csámcsogását egy parasztnak,

Aki szomszédja kaszálójából

Épp most nyúz le egy jó darabot.

Hallok mindent, aki hallgatok.

Kolduscsontokban nyöszörög a szú,

Körülszimatolnak asszonyok,

De én nagyon messziről jöttem,

Kiűlök szíves küszöböm elé

És hallgatok.

Szép, nyári este van.

1924 első fele

