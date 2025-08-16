

Mint amikor villám csapott

a faluvégi nádfödeles házba,

s lángolt a ház, a nádkéve sátortető,

s égett a gerenda, a gerendaszerkezet tető-hajó,

az ajtó, az ajtókeret, az ablakkeret, a vályog-fúgában

a szalmatömés-sár, az ágy, a szekrény, a szék,

a függöny, a párna, a dunyha, az asztalterítő,

a falvédő a konyhafalon a zománckályha fölött

és minden lángolt és minden égett,

s félrekongattak a harangok, a nagyharang, a lélekharang,

s kiabált a falu: tűz van, tűz van!

s rohantunk vödrökkel, lapátokkal tüzet oltani:

a férfi, az asszony, a gyerek, a fiú, a lány, a kamasz,

a napszámos és a kurva, a paraszt, a munkás, tisztviselő!

s odafönt az ég aranyöröm láva-gyönyörében

lila tajték-bivaly csordák tolongtak, bőgtek, hömpölyögtek

és dúlva, nyálazva hörögtek és szarv-szúrásuk újra-villám,

falu-földbe szúrt arany-villa, fehér sistergés-lapát:

lángolt a ház, parázs-kévéket röpve, mint a Sátán,

s fájt a fának a tűz, fájt a tűznek a parázs, fájt

a lángnak a vörös dörgés, zöldkék tollkazal dübörgés,

s mi dolgoztunk a lila-dübörgés habszőrhorda alatt az esőben

és sehol egy tiszta-tiszta csillag, valami hűvös fölszakadás,

mintha tinta-kacskaringós, tinta-csipkeláz itatóst tépne szét a magasság:

ilyen vagyok most! Testemben jajlángban izzó rozsdás

vaskötelek, tekerőkarok, emelődaruk, cölöpök, csigák, vas-kaktuszok,

cseppkőbarlang kristályoszlopok, márvánnyá aszalódott

őskori fák, vak fogaskerekek, csavaros zárak, csavarmenetek,

csavaranyák, ácskapcsok, ács-szögek, sziklahálók, légkalapácsok,

madárcsőrök, krokodilharapások, ősgyík-ölelések,

fagy-karolások, fagyott sikoltások, susogások és suhogások

szakadék-sikolyok, csillagparázs-rácsok, vasfogók,

szitaszűk szőlőprések, meteor-fölizzások, csontcsipke-zuhanások,

feszítés-szalagok, sajgás-pelenkák, nyál-igék, borzalmas

fojtó nyakkoronák, kövek, vasak, iszonyat-hegedűk

bagolysírások, sascsőr-ásítások, vasboronák, ősgyík-karmok,

csipeszek, szikék, márvány-padlások, remete-oszlopok,

vaskandúr süncicák, növekedés-tekeredésfák, izzás-bojtok,

horgok, horgonyok, apadás-rudak, száradás-csövek,

forgó, sziklagolyók, tűz-zuhogás dübörgő vízesések,

nyál-igák, téli udvaron kötélen száradó ingek, fagyott lepedők,

üveg-állagú jégropogású lepedők, jégcsap-hajnalok,

pikkelykés-csontuszonyfésű halak, havas alkonyi tarlók, kusza ugarok,

kobrakígyó fejlevelű sziszegés-jajongás-tevék, háromdimenziós

szitarács-számítógéprajz-kakasok összegyűjtött

fájdalom-halmaza lettem. Ember-alakú szégyen gyötrelem-gond.

És a hús, a vér, a velő, az ér, a szem, az agy, a belső-szerv, a csont

már csak földet tud remélni!

De mégis élni, élni, élni, élni!

Mert mégis élni, élni, élni, élni!





Forrás: Lyukasóra – 27. évf. 9. sz. (2018.)

