Juhász Gyula: Anna

Szatir, ki bennem élsz, a hellén tavaszokból

Lelkembe szállt szatir, pogány, vidám dalos,

Mért vagy ma bánatos? Mert oda már az ókor

S a mosolygós borág bús dértől harmatos?



Talán azért borús nyílt homlokod nagy íve,

Mert görög nap derűt nem csókol rá soha

S azért oly beteg a szemed égi szine,

Mert benne nem ragyog thalassza mosolya?



Kit vig majálisok szőke tüzei hittak,

Ki annabálokon nézted a táncokat,

míg dalra nógatott a lámpion s a csillag,

Szatir, ki bennem élsz, hogy hagytad el magad?



Hisz vannak még tanyák és jegenyék a szélben,

Vannak szőke habok és vig majálisok

És annabáli csók is csattan még az éjben

És vannak ó borok és vannak víg ivók!



Szatír, ki bennem élsz, talán szemébe néztél,

Tán szőke fürtein feledted nagy szemed,

Talán te is, te is Anna hajához értél

Mikor a dal Vénusz bájához érkezett?



S azóta nincs, ugye, se pogányság, se vígság.

A körtánc a mezőn s az evoé oda,

A kacagó szatir hiába fújja sípját,

Oly mélán sir a sip, mint fájó oboa!

Forrás: Nyugat 1909/16

Nyitókép: PIM