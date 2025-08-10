Kosztolányi Dezső: Forró vasárnap… 

Forró vasárnap be jó volna nékem,

mikor kövérek a meleg gerezdek,

egy vénleánynál lenni nagy ebéden,

hűs úriházban, hol ragyogva reszket

a tiszta ing a kötélen, a spárgán,

s a kút körül csibék csipognak árván.

De mint családtag a körünkbe lenne

egy kisleány is, aki csöndben enne.

A cukrozott, dús pástétom-halomba

két szép, kövér galambnak húsa volna.

Hármasban innánk feketénket, aztán

asztalkendőnket összehajtogatván

megnéznénk, hogy nő a káposzta, hagyma.

A vénleány gyorsan magunkra hagyna.

Mi összeértetnénk vadul piros szánk,

piros pipacsok vágynának mihozzánk.

Vecsernyekor pedig már önfeledten

állnánk a kertben, egybeforrva ketten.